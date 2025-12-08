Allegri e i desideri sul calciomercato Milan occhi su Muharemovic del Sassuolo
Calciomercato Milan, per la difesa doppio obiettivo dal Sassuolo: scout rossoneri per seguire Muharemovic. Ecco le ultime novità di mercato da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
“…Il destino di Karl von Strassberg era stato deciso, proprio come quello di Allina, anni prima, e tutti i desideri del mondo non sarebbero bastati per cambiare le cose.” Un romanzo d’esordio davvero interessante quello di Adriana Allegri, “La casa dei girasoli” ( - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Milan, Allegri e lo shopping scudetto: il centravanti la lacuna più urgente. Colpo in Serie A? - Il nome è quello di Pellegrino del Parma Se si deve individuare una lacuna evidente nella rosa del Mil ... Segnala milannews24.com