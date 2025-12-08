Allarme furti ad Atripalda | escalation di colpi e denunce

Negli ultimi giorni, Atripalda è al centro di numerosi segnalazioni riguardanti un aumento dei furti e delle denunce. La situazione ha generato preoccupazione tra i cittadini, che chiedono maggiori controlli e interventi da parte delle autorità per garantire la sicurezza della comunità.

ATRIPALDA — Negli ultimi giorni il nome di Atripalda ricorre con insistenza nelle segnalazioni che circolano online. Non per un episodio isolato, ma per una serie di furti che, secondo quanto riportato dalla pagina “Abc Atripalda Bene Comune”, stanno interessando in particolare le zone collinari. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

