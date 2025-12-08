Alla scoperta del Marocco tra passato e futuro | da centro artigianale a cuore sportivo aspettando la Coppa d' Africa

Da una sponda all'altra del Mediterraneo per vivere connessioni ricche di storia e influenze arabe con appena tre ore e mezzo di volo. Grazie, infatti, al collegamento diretto della Royal Air Maroc tra Catania e Casablanca - operativo dal 28 giugno scorso 2025 - siamo ritornati in Marocco. Il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it