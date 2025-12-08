Alla ricerca degli gnomi di Aglisotto | guarda chi ci osserva dal folto del bosco!
Il bosco di Aglisotto è un bosco riforestato a conifere dopo gli incendi degli anni ‘902000. Ma che presenta importanti segni di rinaturalizzazione al suo interno. Il prossimo 21 dicembre verrà organizzata una nuova escursione alla scoperta delle numerose specie arbustive nel sottobosco, come il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
