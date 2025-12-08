Alla Reggia di Venaria il 2026 inizia in musica | concerto di Capodanno nella Cappella di Sant' Uberto

Torinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Il 1° gennaio alla Reggia di Venaria si celebra l’inizio del 2026 con un concerto serale di Capodanno all’interno della Cappella di SantUberto. Protagonista è il quintetto di fiati Obiettivo Orchestra, nato in seno al corso di formazione orchestrale realizzato da Filarmonica TRT e Scuola di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

reggia venaria 2026 iniziaNatale 2025 alla Venaria Reale: tutte le date di Immaginaria - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 la Reggia di Venaria e il Borgo Antico si trasformano in un grande teatro natalizio a cielo aperto: torna Immaginaria 2025, quinta edizione della rassegna delle f ... giornalelavoce.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Reggia Venaria 2026 Inizia