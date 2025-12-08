Alla Reggia di Venaria il 2026 inizia in musica | concerto di Capodanno nella Cappella di Sant' Uberto
Il 1° gennaio alla Reggia di Venaria si celebra l’inizio del 2026 con un concerto serale di Capodanno all’interno della Cappella di Sant’Uberto. Protagonista è il quintetto di fiati Obiettivo Orchestra, nato in seno al corso di formazione orchestrale realizzato da Filarmonica TRT e Scuola di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
