Alisson a Sky | Rispetto per l’Inter ma siamo qui per vincere! Dispiace per Salah ma…

Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. Con rispetto per gli avversari, il giocatore ha sottolineato la volontà di vincere e ha commentato anche sulla situazione di Salah, esprimendo dispiacere per alcuni episodi.

Inter News 24 Il portiere del Liverpool, Alisson Becker, ha voluto dire la sua alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter. Intervistato da Sky Sport prima di presentarsi alla conferenza stampa in compagnia del tecnico Arne Slot alla vigilia di Inter Liverpool, il portiere dei Reds, Alisson Becker, si è espresso così. SENSAZIONI – « San Siro luogo speciale, fin da bambino sognavo di essere in questi stadi per giocare partite come quella contro l'Inter. È vero che non siamo in un bel momento come squadra, brutti risultati, non stiamo giocando come possiamo, ma abbiamo fiducia che possiamo migliorare presto.