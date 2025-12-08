Alice Campello indossa l’abito perfetto per un matrimonio invernale e lascia senza parole

Alice Campello ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile. Per l’ennesima volta si è rivelata – con il suo look – l’invitata perfetta al matrimonio, anche ad uno invernale. Alice Campello al matrimonio di Isabel Peña. Sabato 6 dicembre Alice Campello è stata tra le protagoniste del matrimonio della sua cara amica Isabel Peña, designer e fondatrice del rinomato marchio di gioielli Sibela Studio, i cui pezzi sono stati indossati anche dalla Regina Letizia in più occasioni ufficiali. La cerimonia si è svolta a Oviedo, città storica delle Asturie anche se gli sposi, Isabel e l’ingegnere Antonio Martínez-Gandía, risiedono a Madrid. 🔗 Leggi su Dilei.it

