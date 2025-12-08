Alice Campello furibonda per le nuove voci di crisi con Alvaro Morata | Prima controllate se c’erano partite

Da una settimana le voci su una presunta nuova crisi tra Alvaro Morata, attaccante del Como, e la moglie Alice Campello continuano a circolare senza smentite ufficiali. Nessuno dei due ha commentato apertamente, ma un episodio social ha riacceso l’attenzione sulla coppia, come riporta il Corriere della Sera. Tutto è accaduto quando Campello ha pubblicato alcune foto scattate in Spagna, durante la festa di matrimonio di una cara amica. Molti follower hanno notato l’assenza di Morata e uno dei commenti — “ Morata not found!” — ha fatto perdere la pazienza all’imprenditrice. La sua risposta è stata immediata: “A prescindere da tutto, prima di scrivere questo commento inutile, controlla se c’erano partite ieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

