Alice Campello furibonda per le nuove voci di crisi con Alvaro Morata | Prima controllate se c’erano partite
Da una settimana le voci su una presunta nuova crisi tra Alvaro Morata, attaccante del Como, e la moglie Alice Campello continuano a circolare senza smentite ufficiali. Nessuno dei due ha commentato apertamente, ma un episodio social ha riacceso l’attenzione sulla coppia, come riporta il Corriere della Sera. Tutto è accaduto quando Campello ha pubblicato alcune foto scattate in Spagna, durante la festa di matrimonio di una cara amica. Molti follower hanno notato l’assenza di Morata e uno dei commenti — “ Morata not found!” — ha fatto perdere la pazienza all’imprenditrice. La sua risposta è stata immediata: “A prescindere da tutto, prima di scrivere questo commento inutile, controlla se c’erano partite ieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Alice Campello: furia social per le insinuazioni di una nuova rottura con Morata Vai su X
Alice Campello, fuga da Alvaro Morata? Il viaggio da "single" a New York e l'albero di Natale con i figli (e il marito escluso) - facebook.com Vai su Facebook
Alice Campello non smentisce la crisi con Morata e sbotta sui social: "Prima di scrivere commenti inutili…" - La moglie dell'attaccante del Como, che nelle ore scorse era in Spagna da sola per il matrimonio di un'amica, ha replicato duramente a un commento: tutti i dettagli ... Come scrive corrieredellosport.it