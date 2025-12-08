Alex Vinatzer sorride | Ho attaccato senza paura Da tempo lavoravo a questo risultato

Alex Vinatzer ha messo in mostra una prova davvero di grande spessore nel gigante di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. L'azzurro, infatti, ha conquistato il secondo posto alle spalle di Marco Odermatt, anzi è andato a mettere grande pressione al fuoriclasse elvetico che, forte di un grande vantaggio, ha commesso qualche errore ma ha portato al traguardo 23 centesimi di vantaggio sul gardenese. Al termine della gara odierna sulle nevi del Colorado, il nostro portacolori ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FISI: " La gara è andata benissimo.

