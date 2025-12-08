Alex de Minaur esalta Sinner | Non so come ha fatto a reagire dopo Parigi Gioca sempre al massimo

L'incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel 2025 ha intensificato la rivalità tra i due talenti del tennis mondiale, portando a prestazioni sempre più sorprendenti. In questo contesto, Alex de Minaur ha espresso ammirazione per Sinner, sottolineando la sua capacità di reagire e mantenere al massimo livello di gioco anche dopo le difficoltà di Parigi.

Il 2025 tennistico ha visto alzarsi ulteriormente il livello della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’italiano e lo spagnolo hanno monopolizzato gli Slam, vincendone due per parte, e poi sfidandosi ulteriormente nell’ultimo atto delle ATP Finals, vinte da Sinner dopo un’altra battaglia davvero emozionante. L’australiano ha parlato a Tennis 365 proprio della rivalità tra i due, soffermandosi in particolare sull’altoatesino: “Una delle più grandi virtù di Jannik è il suo livello, che non oscilla mai di giorno in giorno. È una delle cose più impressionanti, sia dal punto di vista tennistico che mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alex de Minaur esalta Sinner: “Non so come ha fatto a reagire dopo Parigi. Gioca sempre al massimo”

