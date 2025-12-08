Alchimie Creative all' Arco Catalano | la magia natalizia ritrova l' artigianato unico di Salerno

L'Arco Catalano di Salerno si trasforma per la seconda edizione di

L'Arco Catalano si accende con le luci della seconda edizione di "Alchimie Creative – Xmas Edition", il mercatino che, nel prossimo fine settimana, celebra l'eccellenza e la passione degli artigiani locali. Le date da segnare in calendario sono il 12, 13 e 14 Dicembre, con orario continuato dalle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it