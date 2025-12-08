Albero di Natale subacqueo acceso al molo San Nicola | è il primo nella storia della città

Nel porto di Bari, presso il molo San Nicola, è stato acceso il primo albero di Natale subacqueo della città. L'installazione, realizzata dal Club Sommozzatori Bari con il patrocinio dell’assessorato allo Sport, rappresenta un'originale iniziativa natalizia che unisce tradizione e innovazione, offrendo un'esperienza unica sotto le onde per i visitatori e gli appassionati di immersioni.

