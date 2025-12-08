Albero di Natale o presepe? Ecco chi vince in rete
Albero di Natale o presepe? Cosa preferiscono gli utenti della rete? Lo rivela l'ultimo report di Arcadia: "La parola chiave 'Presepe' ha ottenuto nell’ultima settimana di conversazioni digitale circa un terzo in più di citazioni – 15.700 – rispetto alla concorrente 'Albero di Natale' - che invece ne incassa 9.600 - eppure nella capacità di coinvolgimento è proprio quest’ultima a spingere gli utenti online a intervenire e ingaggiarsi. Infatti, il totale dell’engagement – ovvero di tutte le interazioni generate da ogni singola menzioni – è di 495.400, mentre il 'presepe' si ferma a 492.700. Un dato di forza che trova conferma nella portata potenziale, con Albero di Natale che nell’ultima settimana raggiunge una platea di 3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
