Albanese e la conferenza con il gotha di Hamas | scacco alla regina ProPal

Oramai le frequentazioni di Francesca Albanese sono più che note. Anzi, lo sono in modo molto più plateale da qualche giorno, ovvero da quando è emersa la sua partecipazione a una conferenza del 2022, «16 Years of Siege on Gaza: Impact and Prospects», come rivelato da Il Giornale. E, infatti, come detto, tra i relatori c'erano anche due dei volti più noti di Hamas, Bassem Naim e Ghazi Hamad. Ma ora il limite è stato superato e quella che conta è anche la platea, come sottolineato dal blogger Luca Danieli: nel tavolo d'onore c'era uno dei volti più strategici del terrorismo palestinese, colui che è stato visto letteralmente a braccetto con Islam Haniyeh e Yaya Sinwar, nonché in eventi dal titolo «Resistenza Islamica – Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

