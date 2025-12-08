Al via le assemblee nelle scuole in vista della 43esima Marcia antimafia Bagheria Casteldaccia

“No mafia, no droga, no violenza” è questo il grido che animerà la 43esima edizione della Marcia antimafia Bagheria Casteldaccia, promossa dal Centro Studi Pio La Torre, che anche il prossimo 26 febbraio vedrà studenti, docenti, preti, sindaci, operatori sociali, ritrovarsi a percorrere insieme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

