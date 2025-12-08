Al via le assemblee nelle scuole in vista della 43esima Marcia antimafia Bagheria Casteldaccia

Palermotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“No mafia, no droga, no violenza” è questo il grido che animerà la 43esima edizione della Marcia antimafia Bagheria Casteldaccia, promossa dal Centro Studi Pio La Torre, che anche il prossimo 26 febbraio vedrà studenti, docenti, preti, sindaci, operatori sociali, ritrovarsi a percorrere insieme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Assemblee Flc Cgil in vista elezioni rappresentanze sindacali - Sono 130 le scuole coinvolte in tutto il Paese e 20 mila le lavoratrici e lavoratori collegati in questo momento su YouTube per seguire l'assemblea nazionale promossa dalla Flc Cgil in vista delle ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Via Assemblee Scuole Vista