Domani la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci cominceranno il loro percorso a San Paolo, in Brasile, per cercare di conquistare il titolo di campionesse del mondo. Sarà la quinta partecipazione di Conegliano nella rassegna intercontinentale. Le pantere sono campionesse in carica, in virtù del successo ottenuto in Cina, a Hangzhou, nel 2024. In bacheca la Prosecco DOC Imoco conta tre titoli, oltre a una finale persa, tutto nelle precedenti quattro edizioni. Esordio assoluto invece per Scandicci, che si è qualificata alla rassegna per via dello splendido secondo posto centrato nell'ultima CEV Champions League.

Al via il Mondiale per Club di pallavolo femminile