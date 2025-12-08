Al Teatro Dante lo spettacolo Ubi Maior con Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz
Il Teatro Dante di Sansepolcro prosegue la sua stagione di prosa con un appuntamento di grande rilievo artistico. Mercoledì 10 dicembre arriva in scena "Ubi Maior", intenso testo teatrale scritto da Franco Bertini, interpretato da Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, con la regia di Enrico Maria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sansepolcro, il Teatro Dante ospita “Ubi Maior” - Arezzo, 8 dicembre 2025 – Sansepolcro, il Teatro Dante ospita “Ubi Maior ”: sul palco Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz diretti da Enrico Maria Lamanna. Da msn.com