Al Real Madrid è tutti contro tutti e nello spogliatoio volano le bottiglie Le Parisien

Il Real Madrid cade 0-2 contro il Celta Vigo e vede il Barcellona allungare a +4 in vetta alla Liga, in un clima di forte tensione. La squadra di Xabi Alonso c hiude in nove e protesta duramente contro l’arbitro, con espulsioni e insulti riportati nel referto. Nel post-gara esplode anche lo spogliatoio, diviso tra chi accusa la direzione arbitrale e chi rifiuta alibi. L’assenza di Alonso nel dopopartita alimenta le voci di rottura interna, alla vigilia del match con il Manchester City. Ne scrive L e Parisien “Sei patetico” le accuse degli spagnoli all’arbitraggio di Alejandro Quintero Gonzalez. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al Real Madrid è tutti contro tutti e nello spogliatoio volano le bottiglie (Le Parisien)

