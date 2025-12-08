Al Colosseo spunta Chris Pratt | due ragazzi lo inseguono gridando È Star-Lord!
Una visita turistica al Colosseo si è trasformata in un incontro indimenticabile per due giovani turisti americani che stanno girando l’Europa e attualmente si trovano a Roma. Mentre esploravano l’interno dell’anfiteatro Flavio, simbolo della capitale italiana, si sono imbattuti in una presenza del tutto inaspettata: Chris Pratt, l’attore celebre per il ruolo di Star-Lord nei film dei Guardiani della Galassia e per quello di Owen Grady nella saga di Jurassic World. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato immortalato grazie a un paio di occhiali con videocamera indossati da uno dei due ragazzi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Argomenti simili trattati di recente
Dalla finale di X Factor a Milano Cortina 2026. Achille Lauro ha vissuto uno dei momenti più iconici della sua carriera: il passaggio della fiamma olimpica al Colosseo, davanti a un bagno di folla impressionante. Migliaia di persone lo hanno accompagnato tra - facebook.com Vai su Facebook
Chris Pratt riconosciuto e inseguito al Colosseo da due ragazzi: "Ma quello è Star-Lord!" - La star hollywoodiana Chris Pratt è Roma in questi giorni per girare un documentario sulla necropoli vaticana. comingsoon.it scrive