Al cinema in settimana | da Aldo Giovanni e Giacomo a Eternity

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Zootropolis 2”, “Jujutsu Kaisen: Esecuzione”, “Eternity”, “Oi vita mia”, “Eternity”, “Five Nights at Freddy’s 2”, “Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna”, “Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto”, “L’uovo dell’angelo”, “Breve storia d’amore”, “Die My Love”. “L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t” e “Wicked Parte 2”. Da annotare, inoltre, il ritorno sul grande schermo del film “Mamma ho perso l’aereo” in occasione dei 35 anni della sua uscita. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana LUNEDI’ 8 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo Da “C’era una volta mia madre” a “L’uovo dell’angelo”: i film al Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo Da “Zootropolis 2” a “Come ti muovi sbagli”: i film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono UCI CINEMAS a Orio al Serio Da “Eternity” ad Aldo, Giovanni e Giacomo: i film all’Uci di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno Da Aldo, Giovanni e Giacomo a “L’uovo dell’angelo”: i film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia Da Aldo, Giovanni e Giacomo a “La vita va così”: i film al Cinema Starplex di Romano SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino MARTEDI’ 9 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo Da “C’era una volta mia madre” a “L’uovo dell’angelo”: i film al Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo Da “Zootropolis 2” a “Come ti muovi sbagli”: i film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio Da “Eternity” ad Aldo, Giovanni e Giacomo: i film all’Uci di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno Da Aldo, Giovanni e Giacomo a “L’uovo dell’angelo”: i film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia Da Aldo, Giovanni e Giacomo a “La vita va così”: i film al Cinema Starplex di Romano SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo Da “C’era una volta mia madre” a “L’uovo dell’angelo”: i film al Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo Da “Zootropolis 2” a “Come ti muovi sbagli”: i film al Cinema Teatro del Borgo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono UCI CINEMAS a Orio al Serio Da “Eternity” ad Aldo, Giovanni e Giacomo: i film all’Uci di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno Da Aldo, Giovanni e Giacomo a “L’uovo dell’angelo”: i film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia Da Aldo, Giovanni e Giacomo a “La vita va così”: i film al Cinema Starplex di Romano SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio Eternity – foto film Uci BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it