Al Bano dalla parte della famiglia nel bosco | Vi do una casa e un lavoro

La vicenda di Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e dei loro tre figli continua a catalizzare l’attenzione pubblica. Da giorni la scelta della coppia di vivere in un casolare immerso nella natura divide l’opinione pubblica: c’è chi difende il loro stile di vita indipendente e chi, al contrario, ritiene necessaria l’interferenza dei servizi sociali, arrivati fino al provvedimento più discusso, l’allontanamento dei bambini. In mezzo a questo scontro di visioni, arriva la voce di Al Bano Carrisi, che non solo prende posizione, ma decide di scendere in campo personalmente. Il cantante pugliese, intervistato dal Corriere della Sera, racconta di sentirsi vicino a questa famiglia e di aver deciso di mettere a loro disposizione una casa e persino un’opportunità di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al Bano dalla parte della famiglia nel bosco: "Vi do una casa e un lavoro"

