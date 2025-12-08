Akragas cinquina al Qal’At De Rosa | Vittoria da grande squadra
L’Akragas cala la cinquina in trasferta e supera 5–2 il Qal’At al termine di una gara intensa e combattuta. Una vittoria che conferma la forza e la mentalità del gruppo biancazzurro, capace di reagire ai momenti difficili e chiudere con autorità.Il vice allenatore De Rosa sottolinea la prova di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
