Akragas cinquina al Qal’At De Rosa | Vittoria da grande squadra

Agrigentonotizie.it | 8 dic 2025

L’Akragas cala la cinquina in trasferta e supera 5–2 il Qal’At al termine di una gara intensa e combattuta. Una vittoria che conferma la forza e la mentalità del gruppo biancazzurro, capace di reagire ai momenti difficili e chiudere con autorità.Il vice allenatore De Rosa sottolinea la prova di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

