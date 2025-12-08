Akinsamiro Inter crescita esponenziale col Pisa! Lo chiama la Nigeria mentre per il futuro…
Akinsamiro Inter sta vivendo una crescita esponenziale con il Pisa, attirando l'attenzione internazionale. La Nigeria lo indica come talento promettente, mentre i nerazzurri pianificano il suo futuro. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui progetti e le prospettive per il giovane calciatore.
Inter News 24 Akinsamiro Inter, crescita esponenziale col Pisa! Lo chiama la Nigeria, mentre per il futuro. I piani dei nerazzurri per il ragazzo. Ebenezer Akinsanmiro non fa più notizia, è ormai una splendida realtà. Il talentuoso centrocampista nigeriano, classe 2004, continua a bruciare le tappe e a imporsi come una delle rivelazioni più liete della stagione. Nonostante la sconfitta casalinga subita dal suo Pisa contro il Parma, il suo rientro in campo è stato folgorante. Gettato nella mischia nel secondo tempo dopo aver saltato le ultime due gare per infortunio, l’ex Primavera nerazzurro è risultato per distacco il migliore in campo dei toscani, portando freschezza, dinamismo e un’intensità fuori dal comune in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mercato, Inter promuove a pieni voti Touré! E può arrivare già a gennaio in uno scambio con… - facebook.com Vai su Facebook