Inter News 24 Akanji Inter, svizzero fermato ai box dall’influenza: Chivu in attesa, Bisseck si prepara per la sfida cruciale di Champions League. Brutte notizie per Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Liverpool. Manuel Akanji, difensore svizzero e uno degli elementi di maggiore esperienza internazionale nella rosa nerazzurra, non ha preso parte all’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile. L’assenza ha subito acceso l’allarme in vista del big match europeo, ma fortunatamente non si tratta di un problema muscolare o traumatico. Il motivo dello stop è infatti una leggera sindrome influenzale, che ha costretto Akanji a restare a riposo e a saltare la seduta pre-gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji Inter, niente rifinitura per lo svizzero! A rischio la partita di Champions League per l’elvetico?