Akanji Inter Liverpool lo svizzero salta l’allenamento | condizioni da valutare alla vigilia
Inter News 24 Akanji Inter Liverpool, il difensore svizzero sarà monitorato nelle prossime ore per capire se potrà essere convocato da Chivu. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, arrivano novità importanti sullo stato fisico di Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995 e pilastro della retroguardia di Cristian Chivu. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, il centrale non ha partecipato all’allenamento odierno a causa di una sindrome influenzale che lo ha costretto a fermarsi precauzionalmente. La situazione verrà rivalutata nella giornata di domani, quando lo staff medico interista effettuerà nuove verifiche per comprendere se Akanji potrà unirsi al gruppo in vista del match delle 21:00 contro il Liverpool di Arne Slot, formazione che fa dell’intensità e della pressione alta le sue principali armi tattiche. 🔗 Leggi su Internews24.com
