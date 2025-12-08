Airbus acquisiti gli asset industriali di Spirit AeroSystems

Airbus SE ha finalizzato l’operazione con Spirit AeroSystems per l’acquisizione di asset industriali dedicati ai suoi programmi per gli aeromobili commerciali. “Questo traguardo rappresenta un momento speciale per tutti noi in Airbus. Siamo orgogliosi di accogliere oltre 4.000 nuovi colleghi, con i quali intraprenderemo un nuovo capitolo delle nostre operazioni industriali, rilevando attivita’ di fondamentale importanza per i nostri programmi di aeromobili commerciali”, ha dichiarato Florent Massou, Executive Vice President Operations per la divisione Aeromobili Commerciali di Airbus. Airbus ha acquisito da Spirit AeroSystems i seguenti asset: il sito di Kinston, Carolina del Nord, Stati Uniti (sezioni di fusoliera A350), che entra a far parte di Airbus Aerosystems Kinston;. 🔗 Leggi su Ildenaro.it