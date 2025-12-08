Ai domiciliari il primario del Sant' Eugenio arrestato per corruzione

AGI - Roberto Palumbo, responsabile del reparto Nefrologia dell 'ospedale Sant'Eugenio - arrestato e trasferito in carcere nei giorni scorsi mentre intascava una tangente da 3 mila euro dall'imprenditore della Sanità Maurizio Terra -, va agli arresti domiciliari. A deciderlo il gip di Roma. Per Terra confermati i domiciliari. Nell'indagine si procede per concorso in corruzione. Diversi sono gli indagati, oltre ai due arrestati. L'arresto si inserisce nell'ambito di una più ampia e articolata attività d'indagine delegata dalla procura e condotta dalla Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di Roma, finalizzata a far luce su ipotesi di corruzione in ambito sanitario, in particolare nella gestione dei pazienti necessitanti di dialisi e assegnati alle cliniche private convenzionate con il Ssn ricadenti nella giurisdizione della Asl Rm2, della quale l'Ospedale Sant'Eugenio è centro di riferimento di nefrologia e dialisi.

