Ai domiciliari il primario del Sant' Eugenio arrestato per corruzione

Agi.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Roberto Palumbo, responsabile del reparto Nefrologia dell 'ospedale Sant'Eugenio - arrestato e trasferito in carcere nei giorni scorsi mentre intascava una tangente da 3 mila euro dall'imprenditore della Sanità Maurizio Terra -, va agli arresti domiciliari. A deciderlo il gip di Roma. Per Terra confermati i domiciliari. Nell'indagine si procede per concorso in corruzione. Diversi sono gli indagati, oltre ai due arrestati. L'arresto si inserisce nell'ambito di una più ampia e articolata attività d'indagine delegata dalla procura e condotta dalla Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di Roma, finalizzata a far luce su  ipotesi di corruzione in ambito sanitario, in particolare nella gestione dei pazienti necessitanti di dialisi e assegnati alle cliniche private convenzionate con il Ssn ricadenti nella giurisdizione della  Asl Rm2,  della quale l'Ospedale Sant'Eugenio è  centro di riferimento di nefrologia e dialisi. 🔗 Leggi su Agi.it

