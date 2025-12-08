Agrigento in ritardo sulla svolta digitale tra le ultime in Italia secondo ICity Rank
Agrigento figura tra le città italiane con il più basso livello di digitalizzazione. È quanto emerge da ICity Rank 2025, la ricerca annuale di Fpa – società del gruppo Digital360 – che misura la trasformazione digitale dei 108 Comuni capoluogo italiani.Il capoluogo siciliano si colloca nella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
