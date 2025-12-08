Agrigento capitale della cultura studenti di Fabriano vincono con un corto su Pirandello

Agrigentonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Agrigento, città natale di Luigi Pirandello e Capitale italiana della cultura 2025, si è svolta la cerimonia di premiazione della XXII rassegna nazionale del cortometraggio, organizzata nell’ambito del 62° convegno internazionale di studi pirandelliani.Il primo premio è andato agli studenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

