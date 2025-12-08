Agli ucraini un consiglio della Norvegia | continuate a combattere noi continueremo a incassare

Il bellicismo nostrano (come quello europeo più in generale), a ben seguirne le manifestazioni, rivela l’insicurezza delle proprie motivazioni. E lo fa proprio attraverso il perenne overperforming che lo caratterizza. Quelle che sarebbero le motivazioni razionali del riarmo e della nuova postura militarista (per dirne alcune: la guerra della Russia in Ucraina, la guerra ibrida della Russia all’Europa, il chiaro progetto degli Usa di lasciare a noi europei il peso della difesa dell’Europa) non sono ritenute sufficienti per far passare la nuova politica. Soprattutto perché, per quanto legittime, analizzate una per una, chiamano in causa le politiche europee degli anni più recenti, le decisioni prese in base a esse e i disastri che ne sono derivati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

