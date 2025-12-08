Aggressioni negli ospedali torinesi | il personale dei pronto soccorso a lezione dai Carabinieri

Quasi 300 aggressioni tra le mura ospedaliere solo a Torino e solo nel 2025. Un bilancio drammatico che non chiama in causa nemmeno la totalità dei 365 giorni. Uno stato di insicurezza generale più volte sottolineato e denunciato dai sindacati di medici e infermieri nel corso dell0'ultimo anno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

