Aggressione alla Asl minaccia il personale e si scaglia contro gli agenti | arrestato un uomo

Ancora una aggressione a personale sanitario a Novara, questa volta nei locali Asl di viale Roma dove c'è il medico di continuità assistenziale.L'episodio è avvenuto nella notte fra sabato 6 e domenica 7 dicembre: un uomo di 50 anni si è presentato alla Asl per chiedere, secondo una prima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

