Aggredisce al volto una donna con un coccio di bottiglia | è il settimo episodio ma non va in carcere
PRATO – Nella serata di ieri sera (6 dicembre) intorno alle 19,30, un soggetto di origini marocchine, di 20 anni, regolare sul territorio, ha aggredito una trentenne italiana nel centro cittadino di Prato, in piazza delle Carceri, provocandole una lesione al viso con un coccio di bottiglia. L’autore si e? reso protagonista di sei analoghi precedenti episodi di aggressione di donne, tutte di nazionalita? italiana. Su richiesta della procura di Prato, trattandosi di soggetto pericoloso e sussistendo ragioni di urgenza, il giudice per le indagini preliminari di Prato ha disposto il ricovero provvisorio dell’autore, essendo il soggetto risultato incapace di intendere e di volere e di stare in giudizio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
