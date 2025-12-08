Agente penitenziario brutalmente aggredito da 8 detenuti nel carcere di Siracusa
Violento pestaggio da parte di otto detenuti. Un agente di polizia penitenziaria è stato vittima di una violenta aggressione all'interno del carcere di Siracusa. Il poliziotto è stato circondato e colpito selvaggiamente da un gruppo di detenuti mentre svolgeva il proprio servizio. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, dove i medici hanno riscontrato ferite al volto, lesioni all'orecchio e al timpano, oltre a numerose ecchimosi su varie parti del corpo. L'episodio nel reparto più critico della struttura. A rendere nota la vicenda è stato Salvino Marino, delegato nazionale della Confederazione Sindacati Penitenziari, che ha parlato senza mezzi termini di un pestaggio premeditato e inaccettabile.
