Affitti fuori controllo Un bando per i morosi
Un sostegno vero chi vive una difficoltà essenziale: mantenere la propria casa, arriva il bando dell’Arengo per le famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione. Una misura che, come sottolineato dal sindaco Marco Fioravanti e dal vicesindaco e assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni, rappresenta un intervento totalmente finanziato dall’ente, pensato per rispondere a uno dei bisogni più urgenti delle famiglie ascolane. Le domande possono essere presentate fino a mercoledì 14 gennaio. Il bando mette a disposizione 200mila euro, risorse interamente comunali, destinate ai nuclei che dimostrano, tramite Isee 2025, una condizione economica fragile e che presentano la documentazione relativa ad almeno otto mensilità di affitto pagate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
