Affari Tuoi vergognosi insulti a Cristina | Soap-opera tutto rovinato

Durante la puntata di Affari Tuoi del 8 dicembre, si è verificato un episodio controverso che ha coinvolto Cristina Battaglia, la concorrente calabrese, suscitando reazioni e commenti critici. La trasmissione, condotta da Stefano De Martino, ha messo in evidenza la vicenda, che ha scatenato discussioni tra il pubblico e sui social media.

Nella puntata di lunedì 8 dicembre di Affari Tuoi su Rai1, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è Cristina Battaglia, 35enne salumiera originaria di Gagliato (Catanzaro), in rappresentanza della Calabria. Mamma di Diego e Laura, è fidanzata con Gianfranco, che – secondo lei – la sposerà solo se vincerà "tanti soldi". Accompagnata dal fratello Antonio, parrucchiere con un'accademia di formazione, Cristina ha pescato il pacco n. 15, legandolo emotivamente alla nascita della figlia Laura il 15 novembre: "Il 15 è mio, l'ho voluta tanto e so che va bene". La sua missione? "Se vinco, mi sposa; altrimenti no". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, vergognosi insulti a Cristina: "Soap-opera, tutto rovinato"

Altre letture consigliate

“Mi sposa solo se vinco tanti soldi” Cristina si presenta ad Affari Tuoi con un sogno e ne esce in lacrime, con soli 10 euro nel pacco. Il fidanzato, il matrimonio mancato e quella scelta legata alla nascita della figlia: finale amarissimo in prima serata. - facebook.com Vai su Facebook