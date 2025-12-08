AEW | Mercedes Moné chiede a ROH di rimuovere il video della sua sconfitta

Mercedes Moné non sta affatto digerendo in silenzio la sua sconfitta a Final Battle e ora vuole che Ring of Honor smetta di infierire. Il 7 Dicembre, l’account ufficiale di ROH ha pubblicato una clip che mostrava la commovente celebrazione di Red Velvet dopo aver sconfitto Moné e conquistato il ROH Women’s World Television Championship. Il video non mostrava nemmeno il pin decisivo, si vedevano solo i coriandoli cadere mentre a Velvet veniva consegnata la cintura. Ma questo è bastato per far scattare Moné. La campionessa uscente ha risposto direttamente al post di ROH: “Per favore eliminate questo, o almeno non taggatemi! Non dormo da giorni, ho mangiato a malapena!” Please delete this or please just don’t tag me! I haven’t slept, barely eaten! Último Moné (@MercedesVarnado) December 7, 2025 Una reazione emotiva arrivata a pochi giorni da Final Battle, dove Velvet ha ribaltato la Statement Maker di Moné in un Roll-Up sorprendente, riprendendosi il titolo che non aveva mai perso ufficialmente a causa di un infortunio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

