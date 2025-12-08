Adrano vedono la polizia e lanciano la droga dal finestrino dell' auto | 2 spacciatori arrestati

Cataniatoday.it | 8 dic 2025

La Polizia ha arrestato in flagranza due spacciatori di 52 e 21 anni che, alla vista dei poliziotti, hanno tentato di sbarazzarsi della droga, lanciandola dal finestrino dell’auto. Il gesto, però, non è sfuggito agli agenti del commissariato di Adrano che hanno recuperato gli involucri gettati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

