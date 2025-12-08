Adrano pusher tentano di liberarsi della droga alla vista della polizia | fermati e arrestati

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’avvistamento della volante e il tentativo di disfarsi degli stupefacenti. Due uomini di Adrano, rispettivamente di 52 e 21 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di liberarsi della droga lanciandola dal finestrino dell’auto. Il gesto non è passato inosservato agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, che hanno immediatamente recuperato gli involucri e imposto l’alt al veicolo per avviare un controllo approfondito. I due stavano rientrando in paese lungo la strada che collega lo stadio al centro cittadino quando, notando la presenza della volante, hanno deciso di gettare via la sostanza stupefacente nel tentativo di evitare possibili conseguenze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

