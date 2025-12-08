Il noto progetto di ristorazione unico in Italia si trova oggi ad affrontare una delle sue prove più difficili. La scomparsa improvvisa di una figura centrale e anima silenziosa del ristorante, ha colpito profondamente non solo i colleghi e i ragazzi coinvolti nell’iniziativa, ma anche l’intera comunità che negli anni ha visto crescere il sogno dell’inclusione e dell’autonomia per i giovani autistici. Le attività del locale sono state interrotte: il dolore ha travolto tutti, lasciando un senso di vuoto e smarrimento. Milano e Monza in lutto: chiuse le pizzerie. L’annuncio della chiusura temporanea è arrivato attraverso i canali social ufficiali della catena di pizzerie, con parole che trasmettono la portata della perdita: la squadra si dichiara incapace di riprendere il lavoro, schiacciata da un lutto che non è solo personale, ma collettivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Addio mito assoluto: "Era la colonna di tutti noi"