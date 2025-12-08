Addio mito assoluto | Era la colonna di tutti noi
Il noto progetto di ristorazione unico in Italia si trova oggi ad affrontare una delle sue prove più difficili. La scomparsa improvvisa di una figura centrale e anima silenziosa del ristorante, ha colpito profondamente non solo i colleghi e i ragazzi coinvolti nell’iniziativa, ma anche l’intera comunità che negli anni ha visto crescere il sogno dell’inclusione e dell’autonomia per i giovani autistici. Le attività del locale sono state interrotte: il dolore ha travolto tutti, lasciando un senso di vuoto e smarrimento. Milano e Monza in lutto: chiuse le pizzerie. L’annuncio della chiusura temporanea è arrivato attraverso i canali social ufficiali della catena di pizzerie, con parole che trasmettono la portata della perdita: la squadra si dichiara incapace di riprendere il lavoro, schiacciata da un lutto che non è solo personale, ma collettivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
