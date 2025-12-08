Addio mito assoluto cultura italiana in lutto
La notizia della morte di Sergio Flaccovio ha colpito profondamente Palermo, che perde una delle figure più significative del proprio universo culturale. Per tutta la vita, Flaccovio ha custodito e sviluppato l’eredità del padre Salvatore Fausto, interpretando il ruolo di editore e libraio con una discrezione rara e con una dedizione assoluta alla diffusione del sapere. La libreria di famiglia è diventata negli anni un luogo quasi simbolico, amato da lettori e studiosi che vi hanno trovato un punto di riferimento costante. L’impegno di Flaccovio non si è limitato alla gestione quotidiana dei suoi spazi culturali: dietro ogni iniziativa c’era il desiderio di proteggere e rilanciare la memoria storica della Sicilia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
