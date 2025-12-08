Addio Fiorenza De Bernardi la prima pilota di linea in Italia

Lanazione.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era nata a Firenze il 22 maggio del 1928. "Un pilota non muore mai, vola solo più in alto", il ricordo dell'Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

addio fiorenza de bernardiAddio a Fiorenza de Bernardi, la prima pilota di linea in Italia - Scompare, a 97 anni, un simbolo dell’aviazione civile nel Paese e nel mondo. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Fiorenza De Bernardi