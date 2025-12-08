Addio code dal dottore adesso la ricetta vale un anno | scopri per quali malattie
Novità importantissima quella introdotta dal Decreto Semplificazioni. Ora la ricetta vale per un anno se riguarda queste patologie Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni diventa pienamente operativo un nuovo provvedimento che riguarda numerosi utenti che usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In particolare, per i pazienti che sono in cura. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un tratto abbandonato da oltre vent’anni diventerà una nuova via di collegamento tra la Tangenziale di Napoli e il Centro Direzionale. Addio code alla rotonda di Gianturco: il progetto è partito, ma non è l’unica novità in zona. - facebook.com Vai su Facebook