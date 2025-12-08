Addio al timbro è tempo del touch | con la digitalizzazione la Pa si rinnova davvero

Per generazioni, il suono secco del timbro ha accompagnato la vita amministrativa degli italiani. Era il simbolo di un potere che certificava, autorizzava, concedeva. L’atto fisico del recarsi allo sportello, attendere il proprio turno e sperare di aver compilato il modulo corretto rappresentava un rituale collettivo, quasi inevitabile. Oggi quel rumore sta lasciando spazio al touch, un gesto leggero che promette immediatezza, autonomia, velocità. Ma questa trasformazione non riguarda soltanto la tecnologia: è il segnale di un rapporto nuovo e più maturo tra Stato e individuo. Il digitale ha imposto alla pubblica amministrazione un confronto con un concetto che nel settore privato è diventato una regola: l’esperienza dell’utente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

