Addio al timbro è tempo del touch | con la digitalizzazione la Pa si rinnova davvero
Per generazioni, il suono secco del timbro ha accompagnato la vita amministrativa degli italiani. Era il simbolo di un potere che certificava, autorizzava, concedeva. L’atto fisico del recarsi allo sportello, attendere il proprio turno e sperare di aver compilato il modulo corretto rappresentava un rituale collettivo, quasi inevitabile. Oggi quel rumore sta lasciando spazio al touch, un gesto leggero che promette immediatezza, autonomia, velocità. Ma questa trasformazione non riguarda soltanto la tecnologia: è il segnale di un rapporto nuovo e più maturo tra Stato e individuo. Il digitale ha imposto alla pubblica amministrazione un confronto con un concetto che nel settore privato è diventato una regola: l’esperienza dell’utente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Addio al timbro sul passaporto. Come cambiano le regole per i viaggiatori extra Ue
Addio timbro sui passaporti (e code): da domani parte l'Entry-Exit System, che cos'è e come funziona
Addio al timbro sul passaporto, dal 12 ottobre entra in vigore negli aeroporti l’Entry/Exit System: ecco cos’è e come funziona il nuovo “grande fratello” delle frontiere
Addio a Ornella Vanoni, ma non alla sua voce. C’è chi canta le canzoni e chi, come lei, le abita. Le indossa. Le attraversa fino a farle diventare pelle. La Vanoni non è mai stata solo una voce: è stata un modo di sentire il mondo. Un timbro che sapeva essere c - facebook.com Vai su Facebook