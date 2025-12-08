Addio a Enrico Celeghin capo pizzaiolo di Pizza Aut Acampora | Perdo un pezzo di me

AGI - "Non avremmo mai voluto fare questo post. Oggi PizzAut rimarrà chiusa tutto il giorno per un gravissimo e improvviso lutto. Siamo spiacenti con tutte le persone che avevano prenotato e programmato il pranzo o la cena da PizzAut ma siamo sicuri possiate capire il nostro stato d'animo e il nostro dolore. Ne i ragazzi ne nessuno di noi è in grado di lavorare". Cosi' Pizzaut ha dato la notizia della scomparsa di Enrico Celeghin, capo pizzaiolo e colonna nella catena di ristoranti in cui lavorano persone autistiche. "Ciao amico mio, ci vediamo domani mattina. Ieri Enrico - ha scritto il fondatore di Pizzaut Nico Acampora su Facebook - mi ha salutato cosi', ed è cosi che ci salutiamo tutte le sere, tutte le sere. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Addio a Enrico Celeghin capo pizzaiolo di Pizza Aut. Acampora: "Perdo un pezzo di me"

