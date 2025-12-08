Adani | L’Inter vista con il Como è calcio di massimo livello | non c’è stato…

Adani. Durante la trasmissione La Nuova DS, l’ex difensore e ora opinionista Lele Adani ha commentato la convincente vittoria dell’ Inter contro il Como, sottolineando la qualità del gioco mostrata dai nerazzurri. Secondo Adani, la prestazione di sabato sera ha confermato l’ Inter come una delle squadre top in Europa, capace di alternare fasi di gioco orizzontale e verticale con grande efficacia. “ Io ero dietro di Chivu allo stadio – ha spiegato Adani – e l’ho visto trasformare la difesa da 3 a 4, posizionando Calhanoglu centrale a sinistra e indicando costantemente i movimenti ai compagni. È un calcio che richiede tempi perfetti, gestione della palla e lettura della pressione avversaria “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it