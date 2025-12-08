Adani esalta l’Inter dopo il Como | Partita da top 3 d’Europa

Inter News 24 Adani dice la sua sull’Inter vista in campo contro il Como: qualità totale, costruzione perfetta e pressione mandata a vuoto. Durante La Nuova Ds, Lele Adani ha analizzato in modo molto netto la prestazione dell’Inter nel 4-0 rifilato al Como, definendola una prova da autentica élite europea. Un giudizio forte, che certifica la crescita evidente della squadra guidata da Cristian Chivu. Secondo l’ex difensore, la partita è stata un manifesto del nuovo calcio nerazzurro, fatto di qualità tecnica, tempi perfetti e letture tattiche avanzate. Un’Inter capace di interpretare tutte le fasi del gioco senza sbavature, riuscendo persino a mandare completamente a vuoto quella che Adani ha definito «la miglior pressione d’Italia». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani esalta l’Inter dopo il Como: «Partita da top 3 d’Europa»

