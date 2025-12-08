Adani duro sulla Juventus | Livello basso Spalletti già risucchiato in quella frustrazione del mondo Juve Ha già capito questa cosa

Adani, ex difensore ed ora opinionista, si è espresso così a proposito della Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole. La sconfitta del “Maradona” contro il Napoli (2-1) ha riaperto il processo alla Juventus. Se Luciano Spalletti predica calma e chiede tempo, la critica inizia a perdere la pazienza. A guidare il fronte degli scettici è Lele Adani. Ospite de La Nuova DS, l’ex difensore e opinionista ha offerto un’analisi spietata del momento bianconero, mettendo in discussione non solo la qualità della rosa, ma anche l’impatto del nuovo tecnico toscano. “Risucchiato dalla frustrazione”: l’allarme su Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adani duro sulla Juventus: «Livello basso, Spalletti già risucchiato in quella frustrazione del mondo Juve. Ha già capito questa cosa»

