Ad Atreju il ' faccia a faccia' Fini-Rutelli all' insegna dell' amarcord

Ad Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia, si è svolto un incontro tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, segnato da un tono nostalgico e ricordi del passato politico. L'evento ha richiamato l’attenzione per il confronto tra due figure storiche della politica italiana, a distanza di oltre tre decenni dalla loro battaglia per il Campidoglio.

AGI - Ad Atreju, la tradizionale kermesse di Fratelli d'Italia, è il giorno del 'faccia a faccia' all'insegna dell'amarcord tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, a 32 anni dalla sfida per la corsa al Campidiglio vinta dal candidato del centrosinistra. "Un momento bello, emozionante, un ritorno a casa. Il tempo passa in fretta.", ha detto Fini accolto da una ovazione della platea, cui risponde con un sorriso e un bacio, dicendosi "felice" per quello che rappresenta, e lo ripete, "un ritorno a casa". Applausi tributati anche a Rutelli, autore di una battuta per definire questa sorta di 'remake' delle amministrative di Roma nel 1993: "Come si chiamano quelle serie di film? Ritorno al futuro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ad Atreju il 'faccia a faccia' Fini-Rutelli all'insegna dell'amarcord

Contenuti che potrebbero interessarti

Atreju 2025, è il giorno del faccia a faccia tra Fini e Rutelli 32 anni dopo (segui la diretta streaming)- - facebook.com Vai su Facebook

Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, sembra il gioco delle coppie. Schlein va solo per un faccia a faccia con Meloni che vuole anche Conte perché non sceglie lei il leader dell’opposizione. La segretaria Pd si sfila, il 5 Stelle ci sta. Salvini chiede “e io?”. Non si farà Vai su X

Fini ad Atreju: “Mio errore sciogliere An, Meloni ha ricostruito questa comunità” - A dirlo è Gianfranco Fini e le sue parole sono accolte da un applauso della platea. Secondo repubblica.it