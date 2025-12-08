Acireale tragedia in un B&B | settantenne dà fuoco ai mobili e muore intossicato

Cataniatoday.it | 8 dic 2025

Ha appiccato il fuoco, bruciando il cassettone di legno del B&B che lo ospitava, ed è morto intossicato nella struttura ricettiva, in pieno centro in via Sciuti, per le esalazioni nocive. Lo riporta L'Agi.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Acireale e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

